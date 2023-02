Im Jahr 2021 wurde bei Raiffeisen-Leasing Fuhrparkmanagement (RLFPM) bereits rund jeder dritte Neuvertrag (32,64 Prozent) für ein vollelektrisches Firmenfahrzeug abgeschlossen. Im Vergleich: 2020 lag der BEV-Anteil noch bei 25,88 Prozent. Österreichweit entfielen 2021 laut Statistik Austria allerdings nur 13,9 Prozent (2020: 6,4 Prozent) aller Neuzulassungen auf vollelektrische Fahrzeuge. Die Gründe für diesen überdurchschnittlich hohen Anteil sieht Renato Eggner, Geschäftsführer von RLFPM, vor allem in der umfassenden Beratung seiner Mobilitätsexperten: “Wir finanzieren herstellerunabhängig und erstellen basierend auf den individuellen Fahrprofilen der Firmenwagennutzer maßgeschneiderte Mobilitätskonzepte, die auch die Ladeinfrastruktur berücksichtigen. Wir können daher viele Unternehmen zur Nullemission begleiten, indem wir ihnen rein elektrische Fahrzeuge zur Verfügung stellen.“ Insgesamt betrug der Anteil an E-Fahrzeuge bei den 2021 abgeschlossenen Neuverträgen bei RLFPM 44,27 Prozent (2020: 34,06 Prozent), wobei auch 11,63 Prozent (2020: 8,80 Prozent) auf neu zugelassenen Hybridfahrzeugen entfielen.



"Wo elektrisch gefahren wird, braucht es auch eine passende Ladeinfrastruktur und da war für viele unserer Kunden der Schritt zu einer Photovoltaikanlange am Firmen- oder Hausdach logisch, zumal E-Mobilität auch nur dann sinnvoll ist, wenn der Strom nachhaltig erzeugt wird. Als Leasinggesellschaft können wir unseren Fuhrparkkunden nun auch Finanzierungen für grüne Technologien anbieten,“ erklärt Alexander Schmidecker, CEO von Raiffeisen-Leasing. Seit Herbst 2021 bietet Raiffeisen-Leasing daher unter dem Titel "Green Technologies Leasing" maßgeschneiderte Mobilien-Finanzierungen für Unternehmen und Private an. Dazu zählen aber nicht nur Wallboxen oder Photovoltaikanlangen, um das eigene Elektroauto zu laden, sondern auch Pufferspeicher, Wärmepumpen oder klimaneutrale Pelletöfen, um die eignen vier Wände umweltfreundlich zu beheizen.

Ziel ist es, die Anschaffungskosten, die oft eine Hürde beim Umstieg auf umweltfreundlichere Technologien darstellen, durch auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden abgestimmte monatliche Zahlungen abzufedern. Zudem unterstützen die Experten von Raiffeisen-Leasing bei der Abwicklung von Förderungen, die von den Kunden in Anspruch genommen und mit den Finanzierungen kombiniert werden können. Für Schmidecker steht eines jedenfalls fest: "Es ist unsere Aufgabe als Finanzdienstleister, dass wir den Umstieg auf umweltfreundlichere Technologien, sei es auf den heimischen Straßen oder in den Unternehmen und Einfamilienhäusern des Landes, leas- und somit leistbar machen. Damit können wir als Raiffeisen-Leasing gemeinsam mit unseren Kunden einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten."