In Österreich gab es im zweiten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahreszeitraum einen Rückgang an Neuzulassungen für Elektroautos gab. Laut Acea wurden heuer in Österreich von April bis Juni um 16,1 Prozent weniger Elektroautos zugelassen, als im Vorjahresquartal. Im ersten Halbjahr 2022 gab es hierzulande einen Rückgang von 5,5 Prozent bei den Elektroauto-Neuzulassungen, während in der gesamten EU ein Plus von 28,4 Prozent verzeichnet wurde.

Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) betont, dass bei der Energiewende bei den Neuwagen der Hebel bei den Firmen liege. Laut der Statistik Austria entfielen 2021 zwei Drittel der Neuzulassungen auf Unternehmen und andere juristische Personen. Firmenwagen, die Diesel oder Benzin verbrennen, sollen nicht mehr steuerlich begünstigt werden, so der VCÖ.

Verwandte Themen:

Hier wurden in Österreich die meisten Elektroautos neuzugelassen