Die zunächst in China gezeigte Studie ID. AERO gab bereits einen Ausblick auf das neue Modell, das für eine aerodynamische Designsprache steht und Reichweiten von bis zu 700 Kilometern (WLTP) ermöglicht. Nach sechs Jahren kehrt Volkswagen Group of America auf die CES zurück, die weltweit größte Elektronik-Fachmesse, und zeigt ein besonderes Produkt. „Mit dem neuen ID.7 runden wir unser E-Modellportfolio nach oben hin ab. Die Limousine wird Top-Technik und Qualität bieten. Der ID.7 ist eines von zehn neuen E-Modellen, die wir bis 2026 auf den Markt bringen. Unser Ziel: In jedem Segment für unsere Kundinnen und Kunden das passende Angebot zu haben“, sagt Thomas Schäfer, Volkswagen-CEO.



Bei seinem neuesten Modell auf Basis des MEB reagiert VW auf das Feedback seiner Kunden und verbessert das Bedienerlebnis in den relevanten Bereichen. Im ID.7 sind zahlreiche Innovationen serienmäßig: ein neues Displaykonzept, ein Augmented-Reality-Head-up-Display, ein 15-Zoll-Screen, eine neue, in die erste Ebene des Infotainment-Systems integrierte Bedienung der Klimatisierung, beleuchtete Touch-Slider.



Das neue Klimatisierungskonzept mit intelligenten Ausströmern bietet diese Funktionen: So erkennt der ID.7 den sich nähernden Fahrer anhand seines Schlüssels (!) und beginnt an heißen Sommertagen bereits mit der Kühlung des Innenraums bzw.an kalten Tagen mit dessen Erwärmung, bevor er einsteigt. Neu konzipierte „Smart Air Vents“ steuern dabei den Luftstrom und wedeln dynamisch, um schnellstmöglich die Luft großflächig zu verteilen. Sitzen die Passagiere im Auto kann wahlweise die Lüftung direkt auf den Körper zielen oder den Innenraum indirekt belüften. Auf dem neuen großen Display sind diese Funktionen immer sichtbar, aktivierbar und individuell je nach Nutzer zu speichern.