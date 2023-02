Den Beschluss, ein solches Verkehrskonzept zu etablieren, hat die griechische Regierung gemeinsam mit dem Volkswagen-Konzern gefasst. Nun gibt es im Zusammenhang mit diesem Projekt Neues zu berichten. Stand vorerst der öffentliche Nahverkehr im Fokus der Bemühungen, hat VW nun die ersten E-Pkw an Privatkunden ausgeliefert. Ein türkiser ID.3 Pure wurde von seinem neuen Besitzer direkt an den Windmühlen des Hauptortes Chora in Empfang genommen. Weitere Auslieferungen umfassten die Modelle ID.4 und e-up! sowie den Seat MÓ eScooter 125. Damit wächst die E-Flotte auf Astypalea beständig weiter, nachdem die örtlichen Behörden bereits seit dem Vorjahr mit E-Fahrzeugen unterwegs sind.



Das oben erwähnte Projekt heißt „Smart & Sustainable Island“ und ist eine gemeinsame Initiative des Volkswagen Konzerns und der Republik Griechenland. In den kommenden Jahren soll Astypalea auf smarte, nachhaltige Mobilität umgestellt und das Energiesystem vollständig erneuert werden. Der nächste Meilenstein von „Smart & Sustainable Island“ steht bereits kurz bevor: Im Sommer wird Volkswagen zusammen mit örtlichen Unternehmen innovative, vollelektrische Mobilitätsdienste starten. Ride Sharing und Vehicle Sharing sollen die Mobilität verbessern und gleichzeitig dazu beitragen, die Gesamtzahl der Fahrzeuge auf der Insel zu reduzieren.