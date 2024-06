60 Personen sind am 2021 erstbezogenen Standort mittlerweile beschäftigt. Sie arbeiten in den Bereichen Produktion, HR, Logistik, Einkauf und Qualitätsmanagement, Elektronik- und Komponentenentwicklung, Softwareentwicklung, Administration und Fakturierung, Support, Marketing und Vertrieb. Im wachsenden Feld der Elektromobilität möchte DiniTech sein Team aktuell vergrößern: Derzeit sind einige Stellen auf der Unternehmenswebsite ausgeschrieben. Offene Positionen gibt es beispielsweise in der Softwareentwicklung, Elektronikentwicklung oder im Vertrieb.