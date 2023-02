Der Ukraine-Krieg und die damit verbundenen Lieferprobleme bei Kabelbäumen sowie die allgemein schwierige Liefersituation haben dazu geführt, dass mit heurigem Februar die 3.200 Mitarbeiter aus der Produktion und dem produktionsnahen Bereich in Steyr zur Kurzarbeit angemeldet wurden. Wie viel davon letztendlich genutzt wird, müsse sich erst zeigen. In der Ukraine und in Russland habe die BMW Group Österreich keine Beschäftigten.



"Der Pkw-Gesamtmarkt ging in Österreich im abgelaufenen Jahr um 3,6 Prozent zurück", sagt Christian Morawa, Chef der BMW Group in Österreich. Mit einem Zulassungsrückgang von lediglich einem Prozent im Vergleich zu 2020 bleibt die BMW Group trotz eines schwierigen Marktumfeldes nahezu stabil." Erstmalig in der Geschichte habe sich BMW mit 15.630 Neuzulassungen den dritten Platz unter allen Automobilherstellern in Österreich gesichert. Auf die einzelnen Segmente aufgeteilt schauen die Neuzulassungszahlen 2021 im Konzern für den österreichischen Markt so aus: BMW 15.630 Stück (minus 1,2 Prozent), MINI 2.574 (plus 0,2 Prozent), Motorrad über 500 ccm 2.084 (plus 21,7 Prozent). (apa/red)