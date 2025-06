Nach einer erfolgreichen Testphase und den ersten DESPAR express-Tankstellenshops in Wien, Salzburg und Graz haben Enilive Austria und SPAR entschieden, die Kooperation strategisch auszubauen. Damit entsteht ein dichtes Netz an modernen Tankstellenshops in ganz Österreich. Bereits im Juni eröffnen die nächsten drei Standorte in Ybbs, Wien und Steyr.

"Mit Enilive Austria haben wir den perfekten Partner für unsere Tankstellenshops gefunden, der Service und Exzellenz in den Mittelpunkt stellt. Mit der erheblichen Expansion der DESPAR express-Tankstellenshops um etwas mehr als 70 Standorte bis 2028 ermöglichen wir gemeinsam unseren Kundinnen und Kunden ein noch besseres Einkaufserlebnis, und das rund um die Uhr. Die Shops bieten eine breite Auswahl an frischen Snacks und hochwertigen Lebensmitteln zu Supermarktpreisen; mit einem Stück italienischem Lebensgefühl für den Alltag“, so SPAR-Vorstandsvorsitzender Hans K. Reisch.

Viele DESPAR express-Tankstellenshops haben 7 Tage die Woche, rund um die Uhr geöffnet; auch an Sonn- und Feiertagen. Das ist besonders praktisch für Menschen mit unregelmäßigen Arbeitszeiten oder für spontane Einkäufe.