Ab jetzt bestellt die Österreichische Post nur noch Fahrzeuge mit E-Antrieb für die Zustellung, allein heuer rund 800 Stück. Im Jahr 2023 sollen bis zu 1.300 Elektrofahrzeuge angeschafft werden. Investiert werden über 80 Mio. Euro. Die erste Tranche der neuen E-Fahrzeuge wurde soeben in Betrieb genommen.

Eigentlich wäre die ausschließliche Beschaffung von E-Fahrzeugen im Zustellbereich erst ab 2023 vorgesehen gewesen. Die Situation am Fahrzeugmarkt würden es der Post aber erlauben, dieses Ziel in Sachen E-Mobilität nun schon deutlich früher zu ereichen: „Ab sofort schaffen wir keine Fahrzeuge mehr mit Verbrennungsmotoren für die Zustellung an, stattdessen investieren wir 2022 und 2023 über 80 Millionen Euro in E-Fahrzeuge und die Ladeinfrastruktur. Die Fortschritte und Entwicklungen am Fahrzeugmarkt ermöglichen es uns, dass wir den Hochlauf unserer E-Flotte deutlich beschleunigen können. Dieses Bekenntnis festigt unsere Position als absolute Vorreiterin der E-Mobilität in Österreich“, erklärt DI Peter Umundum, Vorstand für Paket & Logistik, Österreichische Post AG.