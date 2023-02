Ein wenig muss man schon suchen, doch allzu kompliziert ist es dann doch nicht zu finden, die moderne Halle von Hertz Classics in Gumpoldskirchen. Am Zielort eingetroffen prangt bereits das gelb-schwarze Hertz Classics Logo neben dem Eingang. Im Eingangsbereich wartete bereits Jutta Rienhoff, Managerin von Hertz Classics. Frau Rienhoff gab uns einen Einblick zur Geschichte von Hertz Classics und führte uns durch die Reihen exklusiver Fahrzeugklassiker, bei denen es sich zweifellos um wahre Schmuckstücke handelt. Seit nahezu 40 Jahren ist die Rienhoff GmbH als Franchisenehmer von Hertz in Österreich und seit 2013 auch in Slowenien tätig. Seinen Anfang nahm alles 2014 mit der ersten Hertz Classics Station in Wien. Mittlerweile ist ein neues Gebäude in der Novomaticstraße 42 in Gumpoldskirchen entstanden, wo neben der Besichtigung der Mietklassikerflotte auch Veranstaltungen in exklusiven Ambiente abgehalten werden können. Doch nun zu den Fahrzeugen.