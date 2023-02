Der Volvo P220 Amazon brachte neue Sicherheitsfeatures in das Kombi-Segment, worauf Volvo bis heute zurecht stolz ist. Vor 60 Jahren kam der Kombi auf den Markt und trug seinen Teil zur Erhöhung des Sicherheitsempfinden im Straßenverkehr bei. Von Anfang an war der fünftürige P220 Amazon als Familienfahrzeug mit großem Raumangebot konzipiert worden. Am 17. Februar 1962 debütierte er auf der Stockholmer Autoshow. Mit ihm verlor der Kombi zudem das Image eines reinen Nutzfahrzeugs für Handel und Handwerk.



Kombi-Geschichte schrieb der Volvo P220 Amazon aber auch durch das stilvolle, großflächig verglaste Gepäckabteil mit geteilter Heckklappe und durch neue Sicherheitstechniken. Zuvor bereitete der ebenfalls geräumige Volvo PV445 Duett den Weg für den schwedischen Familienkombi P220 Amazon. Gezeichnet vom Designer Jan Wilsgaard, der bereits die Volvo P120 Amazon Limousine entworfen hatte, präsentierte sich die Kombi-Variante trotz großzügig bemessenen Gepäckraums in den äußeren Abmessungen der Limousine. Auf einen Kombi-Schriftzug am Heck des Volvo P220 Amazon wurde bewusst verzichtet. Ein praktischer Kombi mit loungeartigem Komfort wie in einer Limousine, daran mussten sich Familien, Freizeitsportler und gewerbliche Kunden damals erst gewöhnen. So wurde in frühen Werbeanzeigen erläuternd ein Vergleich mit exklusiven "Herrgårdsvagn" (Herrenhof-Wagen) gezogen, während die erste deutsche Pressemitteilung vom "Stationwagen" sprach.