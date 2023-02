Die bislang lokale Partnerschaft zwischen BMW Belux und Tomorrowland wird auf die europäische Ebene ausgeweitet, wodurch sich einzigartige Möglichkeiten für weitere Kampagnen ergeben. Mitte Juni begann die musikalische Reise am Flughafen Brüssel mit dem außergewöhnlichen Thema "The Magical Forest of Joy" by BMW. Über die Tomorrowland-Plattform wurde außerdem eine groß angelegte Kampagne mit einer enormen Reichweite von mehr als 15 Millionen Followern ins Leben gerufen. Auf dem berühmten belgischen Musikfestival für elektronische Musik, ist auch ein BMW iX1 x Steve Aoki zu sehen, dass er alle Wünsche und Sehnsüchte der Festivalbesucher in sich tagen soll.

Zu diesem Zweck wurde eine eigene Webseite eingerichtet, auf der die persönliche "Message of Joy" - eine Botschaft, ein Gefühl oder ein positiver Gedanke über die Zukunft geschrieben werden konnte. Als Co-Creator hat der mehrfach nominierte DJ und Künstler Steve Aoki aus diesen "Messages of Joy" das ausgefallene Car Wrap für den BMW iX1 kreiert. Der neue BMW iX1 x Steve Aoki mit seinem einzigartigen Design wird während der drei Wochenenden des Tomorrowland-Festivals im "The Magical Forest of Joy" by BMW zu sehen sein.