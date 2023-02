Mit 51 Prozent der potenziellen Autokäufer, die sich für ein Hybrid- oder Elektrofahrzeug entscheiden würden, wollen in Österreich weniger Menschen auf neue Fahrzeugtechnologien umsteigen als in Frankreich (61 Prozent) und Italien (78 Prozent). In Deutschland (52 Prozent) entspricht das Interesse dem in Österreich.



Besonders das Interesse an Hybridfahrzeugen ist in Österreich geringer: Nur 28 Prozent der potenziellen Autokäufer würden sich dafür entscheiden. Damit liegt Österreich hinter Frankreich (38 Prozent) und Italien (51 Prozent). Einig sind sich die Österreicher dagegen mit den Deutschen (ebenfalls 28 Prozent).



Bei Stromern liegen Österreich (23 Prozent), Deutschland (23 Prozent) und Frankreich (23 Prozent) gleichauf. In Italien (27 Prozent) hat das Interesse an Elektroautos offenbar etwas zugenommen. In Österreich geben inzwischen 13 Prozent der Gesamtbevölkerung an, derzeit kein Fahrzeug zu besitzen und auch keines kaufen zu wollen (gleichauf mit dem EU-Durchschnitt).

Europaweit bevorzugen potenzielle Autokäufer Hybridfahrzeuge (39 Prozent), gefolgt von Benzin- und Dieselfahrzeugen (33 Prozent). Stromer kommen auf Platz 3 (28 Prozent). Das größte Interesse an Elektroautos besteht in China (44 Prozent der potenziellen Autokäufer würden einen Stromer nehmen). In den Vereinigten Staaten kommt der Hybrid an erster Stelle (38 Prozent), gefolgt von Benziner und Diesel (33 Prozent). Schlusslicht ist hier das Elektroauto (29 Prozent).