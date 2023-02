"Viele sind unzufrieden mit der Funktionalität und Geschwindigkeit der Apps, die auf dem Markt sind. Hersteller müssen für eine Benutzererfahrung sorgen, die mit anderen häufig verwendeten Verbraucher-Apps übereinstimmt. Bankkunden würden wahrscheinlich nicht 60 Sekunden warten, um ihre Kontostände per App anzeigen zu lassen. Warum also sollten die Besitzer von E-Autos so lange warten, um bestätigt zu bekommen, dass die Fahrzeugtüren verschlossen sind?", fragt Norton.

Das Experten-Benchmarking erfasst Apps der wichtigsten Hersteller, die Elektrofahrzeuge in den USA und Europa verkaufen. In diesem Jahr wurden 15 Modelle in den USA und sechs in Europa evaluiert. Mehr als 1.000 Besitzer von Elektrofahrzeugen haben in den Vereinigten Staaten an der Befragung teilgenommen.