Im ersten Halbjahr 2022 wurden in Österreich laut Statistik Austria 77,2 Prozent aller neu zugelassenen E-Fahrzeuge von Unternehmen angemeldet. Da Firmenfahrzeuge in der Regel nach drei bis vier Jahren auf den Gebrauchtwagenmarkt kommen, spielen diese jungen Gebrauchten auch für Privatpersonen eine entscheidende Rolle, um kostengünstig auf umweltfreundlichere Mobilität umsteigen zu können.

Die nun von der österreichischen Bundesregierung dem Vernehmen nach geplante Streichung der E-Mobilitätsförderung - bereits jetzt kann keine Förderung mehr neu beantragt werden - würde den Vormarsch der E-Mobilität in Österreich nun aber ernsthaft gefährden. Denn gerade in wirtschaftlich angespannten Zeiten müssen die Unternehmen nach streng ökonomischen Kriterien entscheiden, was natürlich auch die Zusammensetzung der Firmenflotten betrifft.