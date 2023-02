Dennoch zeigt eine nicht-repräsentative Umfrage von reifen.com unter den Besuchern unserer Webseite weiterhin Zurückhaltung den Stromern gegenüber. So geben zwar über 20 Prozent der Befragten an, bereits ein E-Auto oder einen Hybriden zu fahren, jedoch vermelden knapp 50 Prozent, dass ein Stromer bei einem Neuwagenkauf nicht für sie in Frage käme – trotz aller Forderungen und Förderungen. Die Gründe hierfür sind eindeutig: Die Anschaffungskosten seien weiterhin zu hoch (78 Prozent), die Reichweite wird als zu gering empfunden (71 Prozent), und die Ladeinfrastruktur sei schlecht ausgebaut oder es bestehe gar keine Lademöglichkeit, zum Beispiel in Mietshäusern und/oder deren Tiefgaragen (71 Prozent).

Der Fairness halber muss hinzugefügt werden, dass die Abstimmung knapp war. Denn 43 Prozent antworteten auf die Frage nach dem E-Neuwagenkauf mit Ja, und 9 Prozent wollten keine Angabe machen. Zudem haben unsere zu 90 Prozent männlichen Umfrageteilnehmer mit über 15.000 Kilometern Fahrleistung pro Jahr einen leicht überdurchschnittlichen Anspruch an ihr Fahrzeug. Im Deutschen Mittel sind es nur knapp 14.000 Kilometer im Jahr für alle Geschlechter. Die Fahrer des klassischen Familien- oder Zweitwagens tauchen also in dieser Statistik kaum auf, stellen aber eine große Zielgruppe der E-Fahrzeuge.