Der europäische Automobilmarkt erlebt eine wachsende Konkurrenz durch chinesische Hersteller. Obwohl diese in Europa bislang nur eine untergeordnete Rolle spielen, könnten sie 2030 etwa fünf Prozent des europäischen BEV-Marktanteils erobert haben. In Österreich stieg die Anzahl an vollelektrischen Fahrzeugen im dritten Quartal um 9,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum an. Seit Beginn des Jahres hat die Zahl der neuzugelassenen BEVs verglichen mit dem Jahr zuvor allerdings leicht nachgelassen und einen Rückgang von 0,1 Prozent verzeichnet. Insgesamt wurden seit Jänner 24.104 vollelektrische Fahrzeuge in Österreich neu zugelassen – ihr Marktanteil liegt damit aktuell bei 14,8 Prozent. Bereits 2025 für Österreich mit 5.216 Autos ein Importüberschuss im Autoabsatz erwartet.



"Wir beobachten momentan, wie der Automobilstandort Europa gleich von mehreren Seiten unter Druck gerät", analysiert Günther Reiter, Automotive Leader bei PwC Österreich. "Neben den gestörten Lieferketten machen den Herstellern in Europa vor allem die gestiegenen Energiepreise zu schaffen. Hinzu kommt ein geopolitisches Umfeld, in dem Staaten wieder aktiv Industriepolitik betreiben, um bestimmte Branchen zu fördern und Lieferketten zu lokalisieren, wie wir es etwa in den USA mit dem Inflation Reduction Act (IRA) sehen. Umso entscheidender ist es nun, eigene und autarke europäische Wertschöpfungsketten auszubauen und wichtige Rohstoffketten abzusichern."