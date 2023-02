Begeistert hat die Uniqa Leasing aber nicht nur ihre Kunden, sondern auch die anonymen Testerinnen und Tester des renommierten Industriemagazins, das in seiner Juni-Ausgabe bei 13 heimischen Leasinggesellschaften Leasing-Angebote für Elektrofahrzeuge einholte. Dabei konnte Uniqa Leasing überzeugen und belegte den hervorragenden 3. Platz. Neben den attraktiven Preisen wurde besonders der virtuelle Leasingrechner sowie die Möglichkeit, zum neuen Auto passende E-Ladeinfrastruktur ebenfalls gleich zu leasen, positiv in der Beurteilung hervorgehoben.



"Bedingt durch die hohe Nachfrage nach E-Autos aber auch nach umweltfreundlicher und von fossilen Brennstoffen unabhängiger Energieversorgung sehen wir auch einen enormen Anstieg bei Green-Finance-Produkten wie Photovoltaik-Anlagen, Pufferspeichern oder Wärmepumpen. Für uns war es daher ein logischer Schritt unser Mobilien-Leasing-Angebot dahingehend auszubauen und für unsere Kunden transparent und unkompliziert anzubieten", so Hartner.