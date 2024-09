Parkster ist seit 2018 in Deutschland aktiv und mittlerweile an über 650 Standorten verfügbar. Dazu gehören zum Beispiel Berlin, Hamburg und Köln oder beliebte Ausflugsziele wie das Allgäu und viele Orte an der deutschen Ostseeküste.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit DKV Mobility“, kommentierte Patrik Lundberg, Geschäftsführer der Parkster GmbH. „Parken per App hat zahlreiche Vorteile. Es spart nicht nur den Umweg zum Parkscheinautomaten. Wer länger unterwegs ist als geplant, kann auch den digitalen Parkschein flexibel verlängern. Zurück am Auto können Autofahrer ihre Parkzeit in der App zudem vorzeitig beenden und so unnötige Parkgebühren sparen.“