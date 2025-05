EasyGo gilt in Irland als einer der führenden privaten Ladeinfrastrukturbetreiber und hat vor allem ländliche Regionen stark erschlossen. Das Netzwerk umfasst Ladepunkte an bekannten Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungsorten und kleineren Betrieben – ein klares Plus für Reichweite und Planungssicherheit, selbst in abgelegenen Gebieten. „Unser Ziel ist ein zugängliches und verlässliches Ladenetz für ganz Irland. Dafür sind Partnerschaften wie mit DKV Mobility entscheidend“, erklärt EasyGo-CEO Ollie Chatten.