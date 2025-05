DKV Mobility, eine führende europäische Plattform für internationale Mobilitätsdienstleistungen, baut ihr Ladenetzwerk für Elektrofahrzeuge im Vereinigten Königreich weiter aus. Durch eine neue Partnerschaft mit Fuuse, einem etablierten Anbieter von EV-Ladestationsmanagement in Großbritannien, erhalten DKV Mobility Kunden Zugang zu mehr als 2.400 zusätzlichen Ladepunkten.

Fuuse bietet Zugang zu einem breit gefächerten Netzwerk von Ladestationen. Dieses umfasst unter anderem größere Betreiber wie Charge My Street, FOR EV, Scottish Power Recharge, evpoint sowie EV on the Move. Darüber hinaus beinhaltet das Angebot auch Ladepunkte kleinerer Betreiber, touristischer Einrichtungen und kommunaler Institutionen. Diese Einrichtungen profitieren von der Möglichkeit, ihre Ladeinfrastruktur durch Roaming-Einnahmen effizienter auszulasten.

Die neuen Ladepunkte sind über die DKV Card +Charge sowie die DKV Mobility App verfügbar. Mit diesem Ausbau stärkt DKV Mobility seine Präsenz im britischen Markt für Elektromobilität und fördert die Verbreitung nachhaltiger Mobilitätslösungen durch ein flächendeckendes und benutzerfreundliches Ladenetzwerk.

Sven Mehringer, Managing Director Energy & Vehicle Services bei DKV Mobility, erklärt:

„Durch die Aufnahme der Fuuse-Kunden in unser Netzwerk bauen wir unsere Präsenz im Vereinigten Königreich deutlich aus und unterstützen unsere Kunden auf ihrem Weg zu einer nachhaltigeren Mobilität. Gemeinsam schaffen wir einen noch einfacheren Zugang zu einer leistungsfähigen Ladeinfrastruktur – und machen den Umstieg auf Elektromobilität für Unternehmen und Fahrer so komfortabel wie nie zuvor.“

Auch Michael Gibson, CEO von Fuuse, betont die Bedeutung der Kooperation:

„Die Partnerschaft mit DKV Mobility, einem der europäischen Marktführer im Bereich Flottenmanagement, einschließlich Lade- und Tankkarten, macht die Ladepunkte unserer Kunden für noch mehr Fahrer zugänglich. Wir öffnen uns für ihre Flottenkunden und sind Teil ihres europäischen Netzwerks von 938.000 Ladepunkten – ein weiterer großer Schritt nach vorne für unsere CPOs.“

Fuuse bietet eine flexible Softwareplattform für das Management von Ladestationen. Charge Point Operators (CPOs) können ihre Infrastruktur sowohl Unternehmen als auch der Öffentlichkeit zugänglich machen. Zum Fuuse-Netzwerk gehören zahlreiche lokale Behörden sowie landesweite Einrichtungen wie Hotels, Einzelhandelsgeschäfte, Bildungsstätten und Gesundheitseinrichtungen im Vereinigten Königreich.

Die Integration der Fuuse-Ladepunkte in das DKV Mobility Akzeptanznetz erfolgt über die Software von GreenFlux, einer Tochtergesellschaft von DKV Mobility. GreenFlux, mit Sitz in Amsterdam, ist auf Ladesoftwarelösungen spezialisiert und hat kürzlich eine Kooperationsvereinbarung mit Fuuse geschlossen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht DKV Mobility Kunden einen nahtlosen Zugang zu den Ladestationen im Fuuse-Netzwerk.

Mit rund 938.000 Ladepunkten in Europa, davon etwa 45.000 im Vereinigten Königreich (Stand: März 2025), betreibt DKV Mobility eines der größten EV-Ladenetzwerke auf dem Kontinent. Zusätzlich bietet das Unternehmen umfassende Ladelösungen für Unternehmensstandorte (@work) und für das Laden von Dienstwagen zu Hause (@home) an.