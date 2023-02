Die T‑Klasse verbindet sportlich-emotionales Design mit einem großen und variablen Platzangebot, praktischen Schiebetüren sowie mit dem Mercedes-typischen Anspruch an Komfort, Konnektivität, Wertigkeit und Sicherheit. Dabei bietet das jüngste Mitglied der Mercedes‑Benz-Familie vielfältige Design- und Komforthighlights im Segment der privaten Small Vans.



Medienvertretern bietet Mercedes‑Benz auf der Plattform „Mercedes me media“ zusätzlich zur digitalen Premiere vertiefende Informationen und Services an. Neben dem englischen Originalton sind Transskripte in verschiedenen Sprachen zum Mitlesen und als Download verfügbar. In einem umfassenden Media Special werden neben der Pressemappe zahlreiche weitere Materialien wie beispielsweise Bilder, Grafiken und Videos zum Download angeboten.