Die beliebtesten Fahrzeugtypen spiegeln sich auch in der Modellauswahl wider. So stehen bei den Frauen der Fiat 500, der Opel Corsa-e, der VW T-Roc sowie der Renault Clio und der Seat Ibiza an der Spitze der am häufigsten geleasten Modelle; bei den Männern fahren hingegen der Cupra Formentor, der VW Golf, der Opel Corsa-e, der Hyundai Kona Elektro und der Renault Megane auf den ersten Plätzen vor.