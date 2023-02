Der globale Halbleitermangel lähmt die Wirtschaft. Vor allem die Automobilindustrie, die bestellte Fahrzeuge wegen fehlender Chips nicht zeitnah produzieren beziehungsweise ausliefern kann. Das hat längst auch Auswirkungen auf heimische Unternehmen, ihre Fuhrparks und die Mobilität der Mitarbeiter. Aktuell sind auch E-Autos nur noch mit langen Lieferzeiten erhältlich. Die fehlenden Bauteile, die unter zur Klimatisierung, der Vernetzung der Assistenzsysteme oder für das Infotainment samt Navigation benötigt werden, verzögern damit gleichermaßen den Erfolgslauf der emissionsfreien Mobilität, die Ökologisierung des Individualverkehrs und die CO2-Reduktion.



Während Käufer im Handel aktuell bis zu zwölf Monate oder länger auf Modelle wie zum Beispiel den Audi Q4 e-tron, Skoda Enyaq oder Hyundai Ioniq 5 warten müssen, kann Vibe Moves You, der erste markenübergreifende E-Auto-Abo-Anbieter in Österreich, auch die beliebtesten Modelle deutlich schneller zur Verfügung stellen. "Vibe setzt seit seiner Gründung zu 100 Prozent auf die Elektromobilität", erklärt Daniel Hammerl, langjähriger Geschäftsführer von Tesla Österreich und nun Head of Operations bei Vibe Moves You. "Aufgrund der jahrelangen Erfahrung im Mobilitätsbereich sind wir nah am Markt und eng mit den Herstellern in Kontakt. Daher sichern wir uns bereits vor den jeweiligen Marktstarts entsprechende Stückzahlen. Dank dieser vorausschauenden Planung können wir aktuell auch die beliebtesten Modelle meist noch innerhalb weniger Wochen liefern", so Hammerl.



Im E-Auto-Abo von Vibe Moves You sind im monatlichen Fixpreis sämtliche fahrzeugrelevanten Kosten – von der Versicherung über die Reifen bis hin zur Wartung – inkludiert. Das Laden kann mit der günstigen Ladeflatrate "boost" in Form einer monatlichen Pauschale abgerechnet werden. Flexible Laufzeiten ab sechs Monaten sowie die Möglichkeit zum Fahrzeugtausch sind echte Pluspunkte für B2B- und Privatkunden. Dabei gilt: je länger die Laufzeit, desto günstiger die Monatsrate. Die Abo-Rate ist steuerlich optimiert, da keine Aktivierung in der Bilanz notwendig ist. Das macht das E-Auto-Abo für Unternehmer interessant.