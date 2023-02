Autoreifen übertragen die Kraft des Motors und die Verzögerungsleistung der Bremsen auf die Fahrbahn. In der Kurve hält der Pneu das Auto gegen die auftretenden Fliehkräfte in der Spur, damit das Fahrzeug auf der Straße bleibt. Die Reifen sind damit sowohl für die Performance als auch für die Sicherheit essenziell. Aber woran orientiert man sich bei der Wahl des Reifens? Steffan Kerbl, Leiter Test und Technik beim ÖAMTC, erklärt im Automotive Talk Spezial, wie Reifen getestet werden und worauf es bei einem guten Pneu ankommt. Dabei widmen wir uns unter anderem der Frage, ob Ganzjahresreifen den saisonalen Wechsel ersetzen könne und welchen Einfluss Breite, Durchmesser und Querschnitt auf das Fahrverhalten haben. Und wodurch zeichnen sich eigentlich Premiumreifen aus und was sagt das Reifen-Label über die tatsächliche Leistung aus? Diese Fragen beantwortet der Test-Expert in unserem Video.