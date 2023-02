Garagen werden zunehmend zu wichtigen Mobilitätsknotenpunkten, zu sogenannten Hubs. Zusätzlich zur Anbindung an den öffentlichen Verkehr bietet die Garage der Zukunft neue Services für Kunden, Anrainer und Wirtschaft in der unmittelbaren Umgebung an. Best in Parking startet deshalb die Marke „Best in Mobility“. Das Angebot umfasst E-Ladesäulen, die zu 100 Prozent mit Öko-Strom betrieben werden, sowie zwei- und vierrädrige E-Sharing-Fahrzeuge für die „letzte Meile“. Während E-Charging bereits an 48 Standorten von Best in Parking in Österreich angeboten wird, ist das E-Sharing ganz neu.



„Die Mobilitätsbedürfnisse ändern sich. Immer mehr Elektrofahrzeuge parken in unseren Garagen, deshalb werden wir das Ladenetz-Angebot unserer Standorte weiter ausbauen. Zudem wird das Sharen von Fahrzeugen immer beliebter. Zusätzlich zur Anbindung an den öffentlichen Verkehr haben unsere Kunden nun die Möglichkeit, einfach und bequem via App Fahrzeuge, vom E-Moped bis zum E-Auto, auszuleihen“, sagt Johann Breiteneder, CEO von Best in Parking. Die Abrechnung des E-Charging wird in gewohnter Weise einfach und transparent sein.