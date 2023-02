Der italienische Zweirad-Hersteller Piaggio launcht ein neues Elektro-Sondermodell von Vespa: Die Vespa Elettrice Red. Die in Rot gehaltene Sonderedition entspringt einer Zusammenarbeit zwischen Vespa und der Non-Profit Organisation RED. Gemeinsam engagieren sich die beiden Unternehmen im Kampf gegen AIDS, Malaria, Tuberkulose und Covid-19. Die Piaggio 1 und die neue Vespa Elettrica ist am Stand von Faber auf der bike-austria Tulln zu sehen.



Neben den Gefährten steht – wie könnte es anders sein – die E-Mobilität im Zentrum der Aufmerksamkeit. Viele Hersteller haben an Elektroantrieben getüftelt und zeigen ihre Ergebnisse: Neben der Vespa Elettrica sind auch die BMW-Motorräder Vision Amby i Vision Amby zu sehen. Sie interpretieren die Grundidee adaptiver urbaner Mobilität auf zwei Rädern in unterschiedlichen Facetten. Beide Fahrzeuge besitzen einen E-Antrieb mit drei Geschwindigkeitsstufen für unterschiedliche Straßenarten.



Das Spektrum startet bei gemütlichen 25 km/h führerscheinfreien Zweirädern bis hin zu 130 km/h spritzigen Elektromotorrädern „2Rad goes grün“ – das ist das Motto von Bikemite. Aber nicht nur grün gehen die Elektro-Zweiräder. Sie gehen auch gut von unten weg und überraschen mit einer beachtlichen Beschleunigung. Der Akku kann einfach entnommen werden und lädt in der Wohnung auf.



Weiters zu sehen: Die DSR/X. Sie ist das erste Elektromotorrad mit der Motorrad-Stabilitätskontrolle (MSC) von Bosch für das Gelände. Diese trägt bei verschiedenen Untergrundbedingungen zur Sicherheit, Kontrolle und dem Selbstvertrauen von Fahrern aller Erfahrungsgrade auf Straßen oder im Gelände bei. Zudem kann die DSR/X mit neuen Cypher III+-Features verbessert werden. Dazu gehören etwa ein schnelleres Aufladen, mehr Akkukapazität, Turn-By-Turn-Navigation und der Parkmodus.