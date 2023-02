Freunde des Golfen finden auf 6.000 m2 nicht nur die neuesten Trends in Sachen Mode und Equipment, sondern auch ein interaktives Programm mit zahlreichen Competitions, außergewöhnlichen Community-Erlebnissen und spannenden Expertengesprächen. Am Sonntag wird ein Jazz-Duo für passende musikalische Untermalung sorgen. Die Nearest-to-the-Pin-Challenge darf bei keiner Golf Show fehlen: 2022 steht neben dem Wettkampf- auch der Charity-Gedanke im Vordergrund. Das Nenngeld von Euro 5,- geht an die internationale Hilfsorganisation Licht für die Welt, die Augenlicht rettet und Menschen mit Behinderungen stärkt. Der Charity Cup findet an beiden Messetagen statt, die Anmeldung erfolgt direkt vor Ort. Als Hauptpreis stehen Nächtigung und Greenfee im Quellness Golf Resort Bad Griesbach bereit.