Das Technologieforum 2022, die Elektromobilität und Energiewende in Europa entwickeln sich dank starker Treiber schneller und nachhaltiger als bisher. Thomas Schmall, Volkswagen Konzernvorstand Technik, beleuchtet am 28. September 2022 bei der Dinner-Night des Deutsch-Österreichischen Technologieforum in Wien die aktuellen Chancen und Herausforderungen in der Elektromobilität mit Fokus auf die Geschäftsfelder Battery und Charging & Energy. Er spricht über die Veränderungen seiner Branche, neue Geschäftsmodelle - und Partnerschaften über Branchengrenzen hinweg.

Thomas Gindele, Hauptgeschäftsführer Deutsche Handelskammer in Österreich (DHK) dazu: Die deutsche Automobilindustrie plant umfangreiche Batterie-Investitionen. Der Volkswagen-Konzern, Europas größter Autobauer, will weitgehend alle benötigten Batterien inklusive der Batteriezellen künftig selbst herstellen. Im niedersächsischen Salzgitter legte der Konzern Anfang Juli den Grundstein für seine erste Batteriefabrik. Fünf weitere sollen in Europa folgen. 2025 soll die Produktion in Salzgitter beginnen. „Künftig nehmen wir alle relevanten Felder in die eigenen Hände und sichern uns damit einen strategischen Wettbewerbsvorteil“, sagt der für die Batteriefabriken verantwortliche VW-Technik-Chef Thomas Schmall.Den Plan können Sie selbst und aus erster Hand erfahren und zwar beim VI. Deutsch-Österreichischen Technologieforum.

