Das ist natürlich noch nicht alles. Denn neben den Kastenwagen-Varianten wird es den Proace Max auch als Einseiten- und Dreiseitenkipper geben – ab Werk übrigens. Und: sowohl der Kastenwagen als auch die Pritschenwagen sind sowohl als Einzel- als auch als Doppelkabine erhältlich. Weiters können durch die zweite Reihe mit vier Plätzen bis zu sieben Insassen von A nach B befördert werden. Dazu gesellen sich dann noch eine Fahrgestellvariante mit Leiterrahmen oder Flachboden sowie ein Pritschenwagen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das Fahrzeug von lokalen Partnern umbauen und anpassen zu lassen. Der Proace Max ist übrigens bereits bestellbar, das Einstiegsmodell liegt bei rund € 36.700,- (netto). Nicht unerwähnt bleiben sollen auch die Modelle Proace und Proace City, die einer umfassenden Verbesserung unterzogen worden sind. Das frische Styling steht ihnen hervorragend, der Elektroantrieb wurde weiterentwickelt. Auch mit ihnen waren wir im Zuge der Max Präsentation bereits unterwegs. Last but not least steht die Einführung des Hilux mit Mild Hybrid Antrieb im ersten Quartal 2025 bevor. Es tut sich also einiges bei Toyota. Dementsprechend ambitioniert ist die Service-Offensive. Umfassende Garantien zählen da genauso dazu wie die Errichtung der Toyota Professional Center im Handel mit eigenen Showrooms und Werkstattbereichen.