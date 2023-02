Entgeltliche Einschaltung

Service : Der nachhaltige Fahrzeugtransporteur

Pauk Abschleppdienst mit Zentrale in Wien 22 und einem großen Standort in Traiskirchen sowie einem kleinen in Wiener Neustadt ist mit seinem verlässlichen Rund-um-die Uhr Service im Osten Österreichs stark etabliert. Doch dies ist nicht alles, denn längst widmet man sich auch der Auslieferung von Neufahrzeugen und Termintransporten an Endkunden als letztes, starkes Glied in der Supply Chain. Das Unternehmen wird seit April 2021 von Martin Wahl geleitet, der über ausgewiesene Erfahrung in der Autobranche verfügt.