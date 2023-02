Ein Traum von einer Linienführung, elegant, sportlich, schön. Eindruck schindet unter anderem die Front mit dem imposanten Kühlergrill – der wieder einmal nicht verheimlicht, welche Ausstattungslinie vor einem steht. In unserem Fall die AMG Line mit einem Diamantgrill im Sterndesign. Ja, macht schon viel her. Wo das Innenleben treu dieser Stilrichtung folgt. Ins Auge sticht dabei sofort der großzügige Touchscreen im Hochformat, leicht zum Fahrer hingeneigt. Über ihn sind sämtliche Fahrzeugfunktionen bedien- und einstellbar, selbsterklärend und leicht überschaubar. Wie auch die restlichen Bedienelemente im Fahrzeug. Ein absolut großes Lob gebührt den großzügigen Ablagemöglichkeiten, vor neugierigen Blicken bestens geschützt. Schön anzusehen sind weiters der rahmenlose Rückspiegel oder die unterschiedlichen Designakzente und die Ambientebeleuchtung. Welche nach Lust und Stimmung veränderbar ist. Zur positiven Abrundung tragen die komfortablen Sitze mit ausreichend Seitenhalt und Schenkelauflage bei – absolut langstreckentauglich. Bei der Navigation hat erneut die exakte Ansage überzeugt, kombiniert mit dem „Echtbild“ – Augmented Video – beispielsweise der Kreuzungssituation. Hier wird auf dem Bildschirm absolut sichergestellt, die richtige Spur zu wählen. Perfekt! Ein weiteres Highlight: Mit dem Dienst „online music“ wurden die größten Musikstreaminganbieter in das MBUX-Infotainmentsystem integriert. Um nur einige wenige Höhepunkte der neuen C-Klasse zu nennen. ★★★★