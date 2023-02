Wer kennt es nicht, das fliegende Auto Tschitti Tschitti Bäng Bäng, und sicherlich ist auch vielen angesichts des Films „The Fifth Element“ in Bruce Willis’ Flugtaxi das Herz in die Hose gefallen. Alldas ist nun nicht mehr die Vision erfindungsreicher Drehbuchautoren, sondern dank der in Augsburg ansässigen Firma AutoFlight bald Realität. Denn man hat erfolgreich das selbst entwickelte Flugtaxi getestet.



AutoFlight hat im Jänner 2022 mit dem Bau der zweiten Generation seines „Proof of Concept“ (POC#2) – einer realistischen Machbarkeitsstudie in Originalgröße – begonnen. Die Produktion dauerte etwa drei Monate. Der Jungfernflug fand im April statt, darauf folgten in den vergangenen Wochen Testflüge mit mehr als 30 Transitionen. Hier das Video vom Test. Bruce Willis saß nicht am Steuer.