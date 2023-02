Der MG5 Electric hat alles, was man von einem C-Segment-Kombi erwartet. Er ist praktisch und funktionell. 4.600 mm lang, 1.818 mm breit und 1.543 mm sind seine Maße, er bietet daher einen geräumigen Innenraum, der auch zahlreiche Ablagefächer hat. Mit einem Kofferraumvolumen von 479 Litern verfügt er über viel Nutzwert, der sich noch erhöhen lässt, wenn man die Rücksitze umklappt: 1.367 Liter groß ist er dann. Zudem kann man den Kofferraumboden in der Höhe verstellen. Maximale Anhängelast: 500 kg, maximale Stützlast 50 kg, Dachlast 75 kg – das Auto ist also für einen Fahrradträger und eine Dachbox geeignet.