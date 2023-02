Mit rund zehn Jahren Erfahrung ist Bosch ein Vorreiter im eCall-Service. Das Notrufsystem sorgt bei Unfällen für schnelle Hilfe, indem es automatisch oder per Knopfdruck eine Notrufstelle kontaktiert. Bisher war der Notrufservice in erster Linie in Fahrzeugen mit entsprechender Technologie erhältlich. Mit der Integration der patentierten Unfallerkennung von Sfara ist der eCall-Service nun auch per Smartphone verfügbar, also auch in älteren Fahrzeugen ohne entsprechende Technik. Smartphone-Anwendungen können mithilfe der Sfara-Technologie dazu eingesetzt werden, um Fahrzeugkollisionen und persönliche Notfälle mithilfe von Sensoren innerhalb von Sekunden zu erkennen. Daraufhin setzt die App automatisch eine Notfallmeldung an einen internationalen Service-Standort von Bosch ab und überträgt Informationen, die für eine schnelle Hilfe wichtig sind. Die Lösung kann aber auch bei persönlichen Notfällen außerhalb des Fahrzeugs genutzt werden.