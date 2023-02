Im ersten Schritt dieser Koop wird Hobby noch im Jahr 2022 eigene Reisemobil-Lösungen auf Basis des Crafter Kastenwagens von Volkswagen Nutzfahrzeuge anbieten. Erstmals werden die neuen Fahrzeuge auf dem „Caravan Salon“ im August in Düsseldorf zu sehen sein.



Lars Krause, Vorstandsmitglied von VWN für den Bereich Vertrieb und Marketing: „Wir sehen in den zurückliegenden Jahren einen stetig anwachsenden Trend bei unseren Reisemobilen. Das gilt nicht nur für unsere California-Modelle, sondern für die gesamte Branche. ‚Vanlife‘ ist echter Lifestyle geworden. Daher freuen wir uns sehr auf die Partnerschaft mit Hobby. Wir sind fest davon überzeugt, dass unser Crafter ein ideales Basisfahrzeug für die Reisemobile von Hobby ist.“



„Die Kooperation mit Volkswagen Nutzfahrzeuge wird für die Hobby-Fendt-Gruppe richtungsweisend und eröffnet uns ganz neue Möglichkeiten“, freut sich Bernd Löher, Geschäftsführer von Hobby. „Der Crafter bringt alle Features mit, die unsere Kunden bereits aus ihrem Pkw kennen und insbesondere im Bereich der Sicherheit schätzen. Für Hobby ist es der ideale Zeitpunkt für den strategischen Ausbau des Portfolios und den Einstieg ins Premiumsegment der Campervans - eine der stark wachsenden Kategorien im Freizeitfahrzeug-Markt“, so Löher weiter.



Hobby produziert seit 55 Jahren Wohnwagen und Reisemobile im norddeutschen Fockbek. Am Traditionsstandort in Schleswig-Holstein stellen 1.200 Mitarbeitende jedes Jahr mehr als 15.000 Freizeitfahrzeuge her. 350 Vertragshändler in allen Ländern Europas und weltweite Handelsvertretungen stehen Hobby-Kunden mit Rat und Tat zur Seite.