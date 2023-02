Die chinesische Car Brand BYD ("Build Your Dreams") hat mit der Denzel-Gruppe einen neuen Partner in Österreich. Die Denzel-Gruppe plant neben den Schauräumen der Vertragshändler auch mit Dezember 2022 einen "BYD Pioneer Store" zu eröffnen. Zum Jahresbeginn 2023 sollen folgende BYD-Modelle in Österreich erhältlich sein:

BYD Atto 3: Das ausdrucksstarke und dynamische C-SUV basiert auf BYDs fortschrittlicher e-Plattform 3.0. Er verkörpert Ästhetik, Intelligenz und Effizienz kombiniert mit einer Reihe von Sicherheitsmerkmalen, mit der Blade Batterie als Standard. Der Innenraum ist ein wahrhaft digitales, vernetztes Erlebnis. Mit 60,5 kWh Batteriekapazität beträgt die elektrische Reichweite bis zu 420 Kilometer (WLTP kombiniert).

BYD Tang: Das 7-sitzige, allradgetriebene E-SUV hat im europäischen Pilotmarkt Norwegen bereits bemerkenswerte Erfolge eingefahren. Er kombiniert aufregende Fahrleistungen mit Komfort, Platz, Effizienz und Sicherheit. Wie alle anderen BYD Pkw ist der Tang mit der hochmodernen und sicheren Blade Batterie ausgestattet, die für optimale Sicherheit, Leistung, Langlebigkeit und Effizienz entwickelt wurde. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h erfolgt in nur 4,6 Sekunden. Mit 86,4 kWh Batteriekapazität beträgt die elektrische Reichweite bis zu 400 km (WLTP kombiniert).

BYD Han: Die schnittige und sportliche E-Segment Limousine verfügt über ein Allradsystem das für hohe Sicherheit und hervorragendes Handling sorgt. Die kombinierte Leistung des Doppelmotorsystems liefert beeindruckende 380 kW oder 516 PS mit einer Sprintzeit von 0-100 km/h in nur 3,9 Sekunden. Der BYD Han bietet ein Hightech-Premium-Erlebnis, das von einigen der fortschrittlichsten Technologien der Elektroautoindustrie profitiert, darunter der revolutionären Blade Batterie. Die elektrische Reichweite beträgt bis zu 521 km (WLTP kombiniert).

"Die Reputation der Denzel-Gruppe und ihre Ressourcen werden es BYD ermöglichen, die Marke in Österreich schnell bekannt zu machen und gemeinsam ein hohes Maß an lokalem Kundenservice zu bieten", sagt Michael Shu, General Manager und Managing Director, BYD Europe and International Cooperation Division.