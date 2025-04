An der Spitze des Wiener Fahrzeughandels stehen die Zeichen auf Kontinuität: Stephanie Ernst wurde als starke Stimme der Branche gewählt. Das Team unter Führung der amtierenden Obfrau Ernst mit den beiden neuen Stellvertretern Clemens Vohryzka und Daniel Fischer hat den klaren Auftrag erhalten, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen.

Stephanie Ernst in einer ersten Reaktion: „Unsere Branche hat in den vergangenen Jahren viele Herausforderungen meistern müssen und steht auch aktuell vor großen branchenspezifischen Themen, die wir unter starker Einbindung der Betriebe voranbringen müssen. Mit unserem Team werden wir weiterhin dafür sorgen, dass die Anliegen der Branche gehört und die Nöte und Hürden reduziert werden.“

"Menschen verstärkt zu den Händlern bringen"

Für den Wiener Fahrzeughandel gibt es ein großes Portfolio an Vorhaben – von gänzlich Neuem bis zur Fortführung von erfolgreichen Formaten: So soll die erfolgreiche Mobilitätsmesse „Vienna Drive“ auch 2026 wieder stattfinden. „Wir alle wurden für unseren Pioniergeist mit großem Besucherzuspruch belohnt und planen schon jetzt für 2026. Danke an die Wiener Händler, die mit uns voran gegangen sind.“

Aufbauend auf die „Vienna Drive“ startet demnächst eine Kommunikations- und Verkaufsoffensive für alle Wiener Händler. Stephanie Ernst: „Herzstück werden die 'Vienna Mobility Days' Mitte Mai sein, bei denen wir die Menschen verstärkt zu den Händlern bringen werden. Wir wollen aber insgesamt für mehr Sichtbarkeit sorgen und wichtige Anliegen thematisieren.“ Details folgend demnächst.