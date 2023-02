Der Pfingstsonntag fällt dieses Jahr auf den 28. Mai. „Ein moderater Termin – ziemlich in der Mitte der möglichen Zeitspanne“, weiß ÖAMTC-Staubeobachter Herbert Thaler. „Ob wir aus dem Pfingstreiseverkehr dann schon Rückschlüsse auf den Sommerreiseverkehr ziehen können, wird vom Wetter abhängen. Ich werde auf jeden Fall wieder auf das Stau-Motorrad steigen und alles genau ansehen.“ Zu beobachten gilt es vor allem die Abfahrtssperren für den Durchzugsverkehr entlang der Tauern Autobahn (A10). Die 14-tägigen Pfingstferien zählen für deutsche Urlaubende schon jahrelang zu den verkehrsreichsten Tagen des Jahres. Mit Staus auf der A10 ist daher zu rechnen.



In Österreich selbst wird man gestaffelt an den ersten beiden Juliwochenenden in den Sommerurlaub aufbrechen. Dabei wird der Ferienbeginn im Osten, am 2. Juli, erfahrungsgemäß noch verhalten, der Ferienbeginn im Westen, am 9. Juli, schon stärker ausfallen. Der Höhepunkt des Sommerreiseverkehrs wird am letzten Juli- und ersten Augustwochenende erwartet, die Bayern starten am 30. Juli in den Urlaub.



Die Urlauberrückreise hat sich laut ÖAMTC-Mobilitätsinformationen in den letzten Jahren immer weiter in den September verschoben. Auch 2023 rechnet man mit den letzten Wellen in Richtung Norden erst Mitte bis Ende September. Auch das Ferienende in Bayern, am 10. 9., spricht für starkes Verkehrsaufkommen auf den Haupttransitrouten.