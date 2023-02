Der Autohersteller Daimler AG hat sich von seinem Namen verabschiedet und heißt nun Mercedes-Benz Group AG. Damit werde eine neue Ära eingeläutet, wie der deutsche Konzern heute in Stuttgart mitteilte. Mit der Umbenennung der verbliebenen Daimler AG soll die Konzentration auf das prestigeträchtige Geschäft mit Autos und Vans verdeutlicht werden. Daimler löste im Dezember das große Lkw-Geschäft von Daimler Truck aus dem Konzern heraus und brachte es an die Börse.



"Wir besinnen uns damit für jeden sichtbar auf den Kern unseres Unternehmens – die begehrenswertesten Automobile der Welt zu bauen", sagte Källenius. Der Konzern mit dem Stern als Markenzeichen wolle bei Elektromobilität und Fahrzeugsoftware die Führung übernehmen. Mit der Umbenennung ändert sich Mercedes zufolge auch das Börsenkürzel des Unternehmens von DAI in MBG. Für Aktionäre gebe es keine weiteren Änderungen, teilte das Unternehmen mit. "Die Aktien der Mercedes-Benz Group AG bleiben Mitglied des deutschen Aktienindex DAX."