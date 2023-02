TV-Publikumsliebling Armin Assinger moderierte wie gewohnt souverän und humorvoll. Das Musik-Trio “The Reveilles” sorgten mit Hits der legendären Andrews Sisters für fröhliche Stimmung und die Tourismusschulen Semmering verwöhnten mit kulinarischen Highlights. Dipl.-Ing. Franz Dinhobl (ÖVP) überbrachte Grußworte in Vertretung von Landeshauptfrau Mag. Johanna Mikl-Leitner und betonte, dass die Tradition und der Erfolg in diesem Unternehmen Familie heißt. Gratulationen gab es auch von Dr. Christian Stocker, Vizebürgermeister von Wiener Neustadt und Komm.-Rat Herbert Osterbauer, Bürgermeister von Neunkirchen. Die Geschäftsführer der Marken Ford, Jaguar/Land Rover und Alfa Romeo betonten in ihren Festreden die Verlässlichkeit des Czeczelits Automegastore auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten und freuen sich auf einen gemeinsamen partnerschaftlich erfolgreichen Weg in die E-Mobilität.