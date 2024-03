IoT-Geräte, wie beispielsweise vernetzte Haushaltsgeräte, machen seit längerem als Angriffsvektor auf Heimnetzwerke von sich reden. Wären derartige Angriffe auch über vernetzte Fahrzeuge möglich? Die Connected Cars bilden in sich prinzipiell auch ein Netzwerk und sind als Gesamtsystem auch immer nur so sicher, wie die schwächsten Komponenten. Dementsprechend wäre ein Eindringen über unsichere vernetzte Bauteile in das Fahrzeug prinzipiell möglich. Daher sollten Hersteller unbedingt die gesamte Hard- und Software-Lieferkette im Blick haben, um stets zu wissen, was wo – auch auf Mikrochip-Ebene – verbaut ist. Regelmäßige Updates verstehen sich von selbst. Würde es Angreifern gelingen, sich Zugriff auf ein einzelnes Fahrzeug zu verschaffen, stellt sich die Frage, welchen Nutzen ihnen das bringen würde. Das ist letztlich schwer zu beurteilen, da es davon abhängt, ob die einzelnen Fahrzeuge zentral verwaltet werden und ob diese Stelle wiederum mit geschäftskritischen Systemen gekoppelt ist. Es gibt sehr viele individuelle Parameter, sodass es schwierig ist, eine generelle Aussage zu treffen. Per se als Angriffsvektor übersehen sollte man vernetzte Fahrzeuge allerdings nicht. In bestimmten Branchen könnte zudem bereits der Angriff auf ein einzelnes Fahrzeug schwerwiegende Folgen haben. Besonders gilt dies für autonome Autos. Somit sollten Hardware und IT-Sicherheit bis auf die Ebene einzelner Bauteile hinab oberste Priorität haben.



Unternehmen sollten zudem prüfen, ob sie Komfort- oder Entertainment-Systeme benötigen. Ist das nicht der Fall, sollten Fahrzeuge ohne diese Funktionen bestellt oder die jeweiligen Systeme deaktiviert werden. Die mögliche Angriffsfläche zu verringern, ist schließlich eine der wirksamsten Taktiken gegen Cyber Crime.