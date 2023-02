Sich still und heimlich mit ihm aus dem Staub zu machen ist nicht drin – dazu fällt er zu sehr auf. Positiv, wohlgemerkt. Schon alleine aufgrund der äußert markanten bulligen Front. Die breiten Schultern tragen ihr Übriges dazu bei, immer im Gespräch zu bleiben. Das steigert natürlich die Neugierde auf das Innenleben, welches sich hochwertig und modern präsentiert. Inklusive sportlicher Schalensitze mit farbigen Nähten oder auch dem mittig angeordneten 12-Zoll-Touchscreen. Der sämtliche Bedieneinheiten parat hält, übersichtlich und intuitiv bedienbar. Gestartet wird per Knopfdruck, geschaltet per Automatikwählhebel im Miniaturformat. Daraus resultiert naturgemäß ein aufgeräumter und übersichtlicher Eindruck. Aufgepeppt und aufgewertet wird der sowieso schon mehr als ansprechende Innenraum durch aufwendige Kupferdetails, sogar das Sport-Lederlenkrad wurde mit kupferfarbenen Nähten versehen. Für die Atmosphäre sorgt ein umlaufendes LED-Lichtband – selbstverständlich nach Lust und Laune konfigurierbar –, welches auch einen Sicherheitsaspekt darstellt. Denn es warnt den Fahrer, sobald sich ein anderes Fahrzeug im toten Winkel befindet. Eine sehr feine Sache. So wie das Raumangebot auch in der zweiten Reihe oder das Kofferraumvolumen von 420 Litern in der Allradversion. Legt man die Fondlehnen um, vergrößert sich dieses auf bis zu 1.475 Liter. Ach ja, die Fahrinfos erhält der Lenker über das Virtual Cockpit, das komplett individualisierbar ist. ★★★★