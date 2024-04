Europäische Flottenkunden können jetzt OEM-Daten verschiedener Stellantis-Marken wie Opel, Fiat, Jeep, Alfa-Romeo, Citroën oder Peugeot ohne zusätzliche Hardware in MyGeotab analysieren. Die Zusammenarbeit mit Geotab rückt das Konzept des “Connected Car” näher in die Realität. Auf den Servern von Mobilisights gespeicherte Daten von Fahrzeugen der Stellantis-Gruppe, werden nun direkt in die MyGeotab-Plattform integriert. Die MyGeotab-Plattform ist ein webbasiertes Verwaltungstool, um Fuhrparkfahrzeuge nahezu in Echtzeit zu managen. Flottenmanager, die Stellantis-Fahrzeuge verwalten, erhalten so die Telematikdaten aller Konzernmarken* von Geotab übersichtlich und zentralisiert aufbereitet.