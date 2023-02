Eine Zukunftsvision zum digitalen Erlebnis innerhalb und außerhalb des Autos präsentierte die BMW Group auf der Consumer Electronics Show (CES) 2023 in Las Vegas. „BMW i Vision Dee“ ist eine futuristische Mittelklasse-Limousine in neuer, reduzierter Formensprache. Der Name „Dee“ steht für Digital Emotional Experience. Darum geht es BMW – um eine in Zukunft noch intensivere Beziehung zwischen Mensch und Automobil. Mit seinen intelligenten und beinahe menschlichen Fähigkeiten begleitet der BMW i Vision Dee seine Fahrer nicht nur durch das reale Geschehen auf der Straße, sondern auch in ihrer digitalen Umgebung.



Die künftigen digitalen Funktionen reichen weit über das heute bekannte Maß von Sprachsteuerung und Fahrerassistenzsystemen hinaus. Das Head-up-Display, das sich über die gesamte Breite der Windschutzscheibe erstreckt, ist gedacht als Vorgriff auf die nächste Fahrzeuggeneration. Ab 2025 wird diese Innovation in den Modellen der neuen Klasse erhältlich sein. Zudem hat die BMW Group die Farbwechseltechnologie weiterentwickelt. Zeigte sie bei der letzten CES den BMW iX Flow Featuring E Ink, der von schwarz auf weiß wechseln konnte, so kann der BMW i Vision Dee sein Exterieur in bis zu 32 Farben darstellen.



„Mit dem BMW i Vision Dee zeigen wir, was möglich ist, wenn Hardware und Software verschmelzen. Damit schöpfen wir das volle Potenzial der Digitalisierung aus, um das Fahrzeug zu einem intelligenten Begleiter zu machen. Das ist die Zukunft eines Automobilherstellers – und das ist die Zukunft von BMW: die Verschmelzung von virtuellem Erlebnis und echter Fahrfreude“, sagt Oliver Zipse, Vorsitzender des Vorstands der BMW AG.

