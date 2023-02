BMW und Mercedes wollen sich auf die Dienste Charge Now zum Laden von Elektroautos und die "Multimobilitäts-App" Free Now fokussieren. Mit der Abgabe des Carsharing-Geschäfts geht eine Ära für beide Premiumhersteller zu Ende, die mit großen Hoffnungen, aber letztlich einer zu geringen Profitabilität verbunden war. BMW und die damalige Daimler AG hatten ihre Mobilitätsdienste 2019 zum Gemeinschaftsunternehmen Your Now zusammengelegt. Dazu gehören neben Share Now der Taxi- und Mitfahrvermittler Free Now sowie die Ladestationen-Plattform Charge Now. Jedoch noch im gleichen Jahr kündigte das Unternehmen den Abschied aus dem Carsharing-Geschäft in Nordamerika an. Im März 2021 wurde die Parkplatz-App Park Now an den schwedischen Konkurrenten Easypark verkauft. Die Mobilitäts-App Reach Now wurde ebenfalls eingestellt.