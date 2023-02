"Wir sind froh, mit der Firma BMW Knöbl in Steyr ein weiteres, solides Standbein für unseren Unternehmenserfolg dazuzugewinnen", freut sich Josef Roider, Geschäftsführer der AutoFrey GmbH. Martin Knöbl, bisheriger Eigentümer in zweiter

Generation, zur Übernahme: "Ich freue mich, meine Firma in erfahrene und ambitionierte Hände zu geben – AutoFrey steht für mich für automobile Kompetenz und vor allem für ein gutes Arbeitsklima und Verantwortung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter." Die Knöbl GmbH mit Sitz in Steyr beschäftigt aktuell 36 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 5 Lehrlinge, die alle übernommen werden.

Christian Morawa, Geschäftsführer der BMW Austria GmbH, ergänzt: "Wir bedanken uns besonders bei der Familie Knöbl und der gesamten Mannschaft für die jahrzehntelange, erfolgreiche Partnerschaft. Mit der AutoFrey Gruppe übernimmt ein starker und erfahrener Partner am Standort Steyr, der dort die Zukunft der Mobilität mitgestalten und vor allem auch unseren bestehenden und sicherlich zahlreichen neuen Kunden viel Freude am Fahren bereiten wird." Die endgültige Übernahme erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Behörde.