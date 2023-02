Ein klares Zeichen setzte die BMW Group vergangenen Monat mit einer Ankündigung in Steyr: Ab 2025 werden dort die E-Antriebe der nächsten Generation entstehen. Rund eine Milliarde Euro wird man bis 2030 in das Projekt investieren – in Entwicklung und Produktion. Das Werk in Steyr soll somit gestärkt in die Zukunft gehen, und man setzt nicht nur einen wichtigen Schritt in Richtung innovativer Technologien „Made in Austria“, sondern will auch langfristig die Beschäftigung am Standort absichern.



„Im BMW Group Werk Steyr sind wir seit über 40 Jahren auf den Antrieb spezialisiert. Hier sehen wir aktuell einen tiefgreifenden Wandel in Richtung Elektrifizierung – die Kundennachfrage bestätigt uns das. Darum erweitern wir unser Produktportfolio: Ab 2025 stellen wir in Steyr den E-Antrieb der nächsten Generation her“, sagt Dr. Alexander Susanek, Geschäftsführer des BMW-Group-Werks Steyr.