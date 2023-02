BMW führt sein Portfolio an Luxus-Fahrzeugen mit der 7er Reihe in eine neue Ära. Neben dem bereits etablierten SUV X7, der aufgrund seiner stattlichen Größe gerade in den USA gefragt ist – hier allerdings mit ein paar Zylindern mehr unter der Haube-, macht die äußere Erscheinung der batterieelektrischen Neuheit „i7“ so einiges her. Müsste man zwei Filme mit der E-Limousine verbinden, dann würde er irgendwo zwischen James Bond und Transformers liegen. Mit den speziell für das Vorführungsmodell gefertigten matten Scheiben, wirkt der i7 in seinem metallisch glänzenden Kleid luxuriös und futuristisch zugleich, als würde er sich jeden Moment verwandeln. Im schönen Danubiana Meulensteen Kunstmuseum in Hamuliakovo bei Bratislava, stahl er dem kurz zuvor präsentierten X7 doch ein wenig die Show, obwohl beide Teil der 7er-Familie sind. Es ist nicht nur der Elektroantrieb, der den i7 interessant macht, sondern auch die zahlreichen Details und Features im Infotainmentbereich. Dass der i7 klar zu den Luxuskarossen zählt, macht er schon bei der Beleuchtung deutlich. Erstmals kommen zweigeteilte Schweinwerfer-Einheiten für die Erzeugung des Tagfahrlichts und die Ausleuchtung der Fahrbahn zum Einsatz.