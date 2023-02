Die Marke BMW steht vor allem für Sportlichkeit und dieses Merkmal wird nicht nur im Design angedeutet, sondern auch in der Technik umgesetzt. Für optimale Fahreigenschaften sorgen die gewichts- und steifigkeitsoptimierte Bauweise der Karosserie und ein langer Radstand. Gegenüber dem Vorgängermodell wurde die Spurweiten vergrößert, was die stabile Straßenlage in allen Fahrsituationen verbessert. Der 220er punktet somit mit einem harmonischen Fahrverhalten im Alltag, dynamischen Kurvenfahrten auf der Landstraße sowie Komfort und Stabilität auf der Langstrecke. Das allgemeine Wohlbefinden wird dabei durch die neuentwickelten, vielfältig verstellbaren Sitze und die serienmäßige 2-Zonen-Klimaautomatik unterstützt.

Der Tourer ist aber nicht nur sportlich, sondern gibt sich auch betont alltagstaublich: Das Stauvolumen kann von 415 auf bis zu 1.405 Liter erweitert werden und eine automatische Heckklappenbetätigung ist Bestandteil der Serienausstattung. Auch der Anhängerbetrieb ist natürlich möglich, dafür gibt es eine BMW-typische, auf Knopfdruck elektrisch ausschwenkbare Kupplung. Eine optionale Dachreling unterstützt die einfache Befestigung von Dachboxen oder Fahrradträgern.