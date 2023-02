44,9 Prozent – so viele der Umfrageteilnehmer fahren bis zu 10.000 Kilometer im Jahr. Eine Strecke, die viel Zeit lässt, am Verhalten der anderen Verkehrsteilnehmer Anstoß zu nehmen: So regen sich über die Hälfte der Autofahrer in Österreich (51,6 Prozent) regelmäßig über andere Fahrer auf. Doch worin genau sehen die befragten Autofahrer die größte Gefahr für sich selbst durch das Verkehrsverhalten anderer Autofahrer? Für 87,3 Prozent der Befragten ist die mangelnde Aufmerksamkeit der anderen Verkehrsteilnehmer eine der größten Gefahrenquellen, wenn diese beispielsweise durch ihr Smartphone, Kopfhörer oder ähnliches abgelenkt sind.Am zweithäufigsten wird die fehlende Rücksichtnahme (81,3 Prozent) genannt, gefolgt von nachlässigem Verkehrsverhalten (79,9 Prozent), wenn ein anderer Fahrer zum Beispiel auf das Abbiegeblinken verzichtet, ohne Licht fährt oder Mindestabstände nicht einhält.